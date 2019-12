Neustadt-Glewe : 64-Jähriger aus Kronskamp tot in der Elde gefunden

Die Leiche des Mannes wurde am Montag in dem Fluss entdeckt. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden bislang aus.

Avatar_prignitzer von svz.de

02. Dezember 2019, 14:19 Uhr

Ein seit Sonntag vermisster 64-jähriger Mann aus Kronskamp ist nach Polizeiangaben am Montag tot in Neustadt-Glewe aufgefunden worden. Die Leiche wurde in der Elde entdeckt. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist ein Fremdverschulden auszuschließen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.