Neustadt-Glewe : Neue Infotafeln erinnern an jüdisches Leben

Neustadt-Glewe | Neun Denkmaltafeln mit wissenswerten Fakten über Gebäude oder Orte können Bürger und Gäste bereits in Neustadt-Glewe entdecken. Unter anderem an der Burg, am Rathaus und am Schloss. In diesem Jahr sollen fünf weitere Tafeln hinzukommen. Wie Hendrik Hagen von der Stadtverwaltung auf der jüngsten Sitzung des Tourismus- und Kulturausschusses erklärte, so...

