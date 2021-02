Neustadt-Glewe : Rücksichtsloser Motorradfahrer gefährdet Passanten

In der Breitscheidstraße in Neustadt-Glewe gefährdete ein Unbekannter mit Raserei nur auf dem Hinterrad Radfahrer

Neustadt-Glewe | Ein „Kunststück“ der gefährlichen Art erlebt am Sonntag gegen 17 Uhr die Neustädterin Evelyn Unger. Die 62-Jährige war in der Breitscheidstraße in Neustadt-Glewe mit dem Fahrrad unterwegs, als der Fahrer eines Enduro-Geländemotorrades hinter ihr Gas gab...

