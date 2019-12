Neustadt-Glewe : Versuchter Raub in Spielothek - Gast schlägt Täter in die Flucht

Zwei bislang unbekannte Personen scheiterten am späten Donnerstag bei dem Versuch, Bargeld zu erbeuten. Sie befinden sich auf der Flucht.

06. Dezember 2019, 14:35 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, haben zwei unbekannte Täter am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr in Neustadt-Glewe versucht, Bargeld aus einer Spielothek an der Ludwigsluster Straße zu rauben. Einer der beiden Unbekannten soll Zeugenaussagen zufolge eine Mitarbeiterin mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Daraufhin habe sich die Mitarbeiterin in ein Nebenzimmer geflüchtet. Einem Gast der Spielhalle sei es gelungen, die beiden Täter zu vertreiben. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Die betreffende Mitarbeiterin erlitt einen leichten Schock. Der Vorfall wurde bei der Polizei am späten Freitagvormittag angezeigt. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen versuchten schweren Raubes stehen derzeit noch am Anfang.