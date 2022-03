Mit Wohnungen und Spenden : Neustadt-Glewe will Flüchtlingen aus der Ukraine helfen

Die Stadt richtet ein Spendenkonto ein, möchte Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung stellen und das Rathaus mit den Farben Blau und Gelb beleuchten. Ligita Pries wird als Ansprechpartnerin für Betroffene benannt.

Neustadt-Glewe | Neustadt-Glewe zeigt sich ganz unbürokratisch: Die Stadt möchte den Menschen in der Ukraine helfen – und zwar so schnell wie möglich. „Es gilt, die Ohnmacht zu überwinden“, sagte Stadtpräsidentin Silke Schulz in einer emotionalen Rede. Auf der Stadtvertretersitzung rief sie ganz ohne Tagesordnungspunkt dazu auf: „Überlegen wir gemeinsam, was wir für d...

