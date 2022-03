Neustädter gegen den Krieg : Friedensgebet gemeinsam mit ukrainischen Besuchern

Seit vier Wochen werden in der Neustädter Stadtkirche Friedensandachten gehalten, am Freitag, dem 25. März, findet die nächste statt. Bewohner wollen für Frieden in der Ukraine eintreten und ein Zeichen setzen.

Neustadt-Glewe | Der Krieg in der Ukraine entsetzt die Menschen. Die Kirchen der Region setzen ein Zeichen und organisieren Friedensandachten. Seit vier Wochen geschieht das auch in der Neustädter Stadtkirche. Lesen Sie auch: Mehrere Friedensandachten in der Region für Flüchtlinge Am Freitag, dem 25.März, findet um 19 Uhr das erste Mal gemeinsam mit den ukrainis...

