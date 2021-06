Night of Light in Ludwigslust : Veranstaltungsorte als Protest in rotes Licht getaucht

Die Veranstaltungsbranche ächzt unter den Corona-Beschränkungen. Sie fühlt sich vergessen. Aus Protest rief sie zur „Night of Light“, auch in Ludwigslust.

Ludwigslust | Rotes Licht zuckt über die Fassade des Schlosses. Davor spielen und singen Benjamin Hildebrand und Leo J. Leonhardt. Einige Meter entfernt steht David Schott mit einem Tablet-Computer in der Hand, seinem Mischpult sozusagen. Der Veranstaltungstechniker hatte das kleine Event auf dem Schlossplatz am Dienstagabend organisiert – als Teil der „Night of Li...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.