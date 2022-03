Physiotherapie in Ludwigslust : Antje Schütt hat Praxis an langjährige Mitarbeiterin übergeben

Katja Koestner führt nun das Physiotherapie-Team in der Krummen Straße in Ludwigslust an. Antje Schütt konzentriert sich hingegen auf ihre Arbeit als Osteopathin und Heilpraktikerin.

Ludwigslust | Vor knapp 23 Jahren hat Antje Schütt in der Krummen Straße von Ludwigslust ihre Physiotherapie-Praxis eröffnet. Hunderte von Patienten gingen seither durch ihre Hände – und durch die ihrer Mitarbeiterinnen. Doch jetzt ist Schluss, zumindest für Antje Schütt. Sie hat ihre Praxis an eine Nachfolgerin übergeben. Die gute Nachricht für alle Patienten: Die...

