Physiotherapie in Eldena : Steffi Wernicke hilft mit ihren Angeboten ganzen Familien

Die 56-Jährige betreibt seit 1998 eigene Physiotherapie-Praxis in der Bahnhofstraße in Eldena. Sie weiß nicht nur, wie sie Schmerzen ihrer Patienten lindern kann. Sie hat auch Tipps gegen Stress parat.

Eldena | Sie ist in Eldena eine echte Institution: Steffi Wernicke. Seit fast 30 Jahren ist die inzwischen 53-Jährige in ihrem Beruf als Physiotherapeutin aktiv. „Für mich ist die Physiotherapie kein Beruf, sondern Berufung.“ Das war nicht immer so. „Mein Vater wollte, dass ich Medizin studiere, das mochte ich aber nicht. Meine Mutter war bereits Physiother...

