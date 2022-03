Farbspiel am Nachthimmel : Grelles, pinkes Licht wirft in Neustadt-Glewe Fragen auf

In der Laascher Straße leuchtet es hell am Nachthimmel. Was ist der Grund?

Neustadt-Glewe | In der Laascher Straße in Neustadt-Glewe auf einem Feld leuchtet es in grellem Pink. Doch da soll kein Konzert oder eine Party stattfinden. Es sind die Gewächshäuser der Algenfarm in Neustadt-Glewe, die den Nachthimmel erhellen. Die Algen, die unter den Dächern leben und vom Unternehmen „Dr. Eberhard Bioenergie“ gezüchtet werden, brauchen viel Licht. ...

