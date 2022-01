Polizei sucht Zeugen : Fahrraddiebe sind in Ludwigslust unterwegs

Zwei hochwertige Zweiräder aus Gartenlaube eines Einfamilienhauses gestohlen.

Ludwigslust | Der Diebstahl zweier hochwertiger Fahrräder beschäftigt derzeit die Polizei in Ludwigslust. Es soll sich um zwei E-Bikes der Marke „Riese und Müller“ handeln, die zwischen dem 24. und 25. Januar in Ludwigslust geklaut wurden. Der oder die Täter holten die hochwertigen Fahrräder aus einer Gartenlaube eines Einfamilienhauses in der Straße Weidenhorst. „Es entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro“, sagt Gilbert Küchler, Leiter des Polizeireviers Ludwigslust. Auch in der Gartenlaube richteten die Diebe Schaden an. Verdächtiger Mann im Garten Am Abend des 25. Januar ging ein Anruf bei der Polizei ein, der vielleicht auf die Täter hinweist. Eine Frau aus Weselsdorf meldete einen Mann in ihrem Garten, der behauptete eine Fahrradpanne gehabt zu haben. Es war gegen 17 Uhr, als er nach Hilfe und etwas zum Essen suchte. Ein Fahrrad hatte er aber augenscheinlich nicht dabei. Die Frau wurde stutzig und informierte die Polizei. Sie beschrieb den Mann so: ungepflegter Vollbart, zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß, er trug einen blau-schwarzen Rucksack, sprach gebrochen Deutsch. Das Alter des Mannes ist unklar. „Die Frau erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs“, sagt Küchler. Das Ganze kann natürlich auch ein Zufall sein, räumt der Revierleiter ein. Aber ganz in der Nähe fand die Polizei eines der geklauten Räder. Ein E-Bike wurde gefunden Das dunkle Herrenrad lag am Bahntunnel Richtung Weselsdorf. „Am Tunnel in der Nähe eines Baches wurde es gefunden“, sagt Küchler. Die Rahmennummer stimme mit dem geklauten Fahrrad überein. Das habe die Polizei mit Hilfe des lokalen Händlers herausgefunden. „Wir haben das Fahrrad sichergestellt“, sagt der Revierleiter. „Es war allerdings noch voll funktionsfähig. Es wäre fahrbereit gewesen.“ Es sei auch mit Taschen ausgestattet gewesen, die die Eigentümer nicht angebracht hatten. Weißes Fahrrad fehlt noch Nun fehlt aber noch immer das weiße Damenfahrrad, das auch einen Aufkleber des Ludwigsluster Fahrradhändlers hat. Die Polizei geht davon aus, dass auch mehrere Personen beteiligt sein könnten. „Wir vermuten einen zweiten Täter“, sagt Gilbert Küchler. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer also verdächtige Personen mit solchen E-Bikes sieht oder eine Person, auf die die Beschreibung der Frau aus Weselsdorf passt, meldet sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03874-4110. ...

