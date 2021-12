Polizei sucht Zeugen : Schlag ins Gesicht: Unbekannte greifen Jugendlichen am Bahnhof Ludwigslust an

Ein 16-Järiger wurde von zwei Männern angegriffen. Die Polizei Ludwigslust sucht jetzt Zeugen, damit die Täter gefasst werden können.

Ludwigslust | Die Tat ereignete sich am Bahnhof in Ludwigslust – auf Gleis fünf. Dort wurde ein 16-Jähriger geschlagen – und zwar so heftig, dass er zu Boden ging. Das geschah schon am 29. November in der Zeit zwischen 19.30 und 20 Uhr. Da die Polizei den Täter bisher nicht stellen konnte, werden nun Zeugen gesucht, die an dem Abend etwas beobachten konnten. Jun...

