Malliß : Polizei sucht möglichen Schul-Einbrecher

Ein Kellerfenster wurde eingeschlagen. Zeugen, die auf dem Gelände etwas gesehen haben, sollten sich melden.

Malliß | War es ein versuchter Einbruch oder doch nur rohe Gewalt? An einer Schule in Malliß wurde ein Kellerfenster zerbrochen. „Das Fenster wurde mit einem Feldstein eingeworfen“, sagt Gilbert Küchler, Leiter des Polizeireviers Ludwigslust. Wann genau der oder die Täter auf dem Schulgelände unterwegs waren, weiß die Polizei nicht genau. Sie grenzt den Tatzeitraum auf das Wochenende von Freitagabend, 21. Januar, bis Montagmorgen, 24. Januar, ein. Drei Kinder versuchen Feuer zu legen Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit einem anderen Vorfall nicht aus: Drei Kinder sollen an der Schule an einem Container versucht haben, mit Pappe ein Feuer zu entfachen. Ein Zeuge meldete das der Polizei und informierte die Eltern. „Die Kinder sind zwischen 6 und 10 Jahre“, sagt Küchler. Es wurde eine Anzeige wegen des Versuchs der Brandstiftung aufgenommen. Ob die drei Kinder auch hinter dem kaputten Kellerfenster stecken, ist noch ungewiss. „Wir prüfen einen Zusammenhang“, sagt der Revierleiter. Polizei sucht Zeugen Es könnte aber auch ein versuchter Einbruch gewesen sein. „Das Gitterrost vor dem Schacht des Fensters wurde gezielt entfernt“, sagt Küchler. Er vermutet, dass das nicht gemacht wird, nur um eine Sachbeschädigung zu begehen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen am Schulgelände zwischen dem 21. und dem 24. Januar gesehen haben. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 03874/4110. ...

