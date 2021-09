Wo ist Mike Kern? : Suche nach Vermisstem bleibt bisher erfolglos

Seit Freitag ist der 20-jährige Mike Kern verschwunden. Es gibt erste Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort.

Grabow | Auch dreieinhalb Tage nach seinem Verschwinden in Grabow ist Mike Kern noch nicht wieder da. „Wir haben den jungen Mann noch nicht gefunden“, sagte Katja Marschall vom Polizeipräsidium Rostock am Dienstagmittag. Die Suche nach dem Vermissten gehe weiter. Dabei geht die Polizei auch eingegangenen Hinweisen nach. Mike Kern kommt aus Wismar Was ein...

