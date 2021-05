Für eine offene Außengastronomie : Ludwigsluster protestieren mit Sitzstreik am Schloss-Café

Dutzende Ludwigsluster nahmen vor dem Schloss-Café auf Stühlen Platz zum Sitzstreik für mehr Lebensqualität.

Ludwigslust | Schwer gebeutelt durch Corona sind die Gastronomen der Region. Zu ihnen zählt auch Beatrice Kruse vom Schloss-Café in Ludwigslust. „Wir finden es toll, dass sich so viele Menschen mit uns solidarisch zeigen“, sagt die 36-Jährige und zeigt am Sonnabendmittag auf das Rasenparterre vor dem barocken Gebäude. Dort haben es sich ein paar Dutzend Ludwigslust...

