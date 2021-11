Niendorf-Schlesin : Mit Licht und Feuer gegen den Wolf protestieren

„Lichter gegen das Vergessen“ – unter diesem Motto veranstalten Schäfer am Sankt-Martins-Vortag eine bundesweite Aktion. Mit Lichterketten um Weiden wollen sie ein Zeichen setzen

Niendorf-Schlesin | Mit Kerzen in den Fenstern, Feuerschalen und Lichterketten um Weiden und Höfe wollen Schäfer und andere Weidetierhalter sich am Vorabend des Sankt-Martins-Tages in Erinnerung bringen – und gegen die Ignoranz der Politik ein Zeichen setzen. „Während die rasant wachsenden Wolfsbestände unsere wirtschaftliche Existenz bedrohen, ignoriert die Politik unse...

