Göhlen : Psychedelic Circus Open Air in Göhlen startet die Festivalsaison in Deutschland

Psychedelic Circus Open Air ist die erste Freiluft-Veranstaltung des Jahres deutschlandweit

Avatar_prignitzer von Dénise Schulze

06. Januar 2020, 20:00 Uhr

Tanzen unter freiem Himmel, die besten DJs aus der ganzen Welt auf mehreren Bühnen mitten in der Natur, vier Tage lang mit Freunden feiern – bereits im kalten Januar freuen sich die Festivalfreunde deutschlandweit schon wieder auf die erste Open Air-Veranstaltung des Jahres. Und die findet in diesem Jahr in Göhlen statt, wie Bürgermeister Helmut Seyer mitteilt. Mit dem Psychedelic Circus Open Air wird die Festivalsaison in Deutschland offiziell eröffnet.

Goa in Göhlen ab 14. Mai

Nachdem im vergangenen Jahr tausende Besucher in die magische Festival-Welt in Göhlen eintauchten, warten auch in diesem Jahr wieder neue, bunte und bislang noch geheime Welten auf die Gäste. Am 14. Mai fällt der Startschuss für das erste Open Air Festival des Jahres deutschlandweit. Besucher aus der Region, Deutschland und Europa feiern dann bis zum 18. Mai zu Goa-, Elektro- und Housemusik. „Wir freuen uns auf fünf tolle Goa-Tage in Göhlen“, erklärt Bürgermeister Helmut Seyer stolz.

Ticketverkauf hat begonnen

Noch ist das Line Up geheim, doch der Kartenvorverkauf für das Psychedelic Circus Open Air hat bereits begonnen. Wie in den vergangenen Jahren erwarten die Besucher psychedelische Klänge von Psytrance und Dubstep über Acid Techno hin zu Psypop. Doch nicht nur die Musik lockt die tausenden Gäste seit vielen Jahren zum Festival nach Göhlen. Laut Veranstalter ist das Gelände ein riesiger Abenteuerspielplatz, auf dem die Besucher auch eine Shopmeile finden. Hier werden Bekleidung, Schmuck und Kulinarisches aus der ganzen Welt angeboten. Neben der Musik sorgen unter anderem auch Magier, Elfen, Artisten und Lasershows wieder für Unterhaltung. Passend zur Musik können sich die Besucher auf die ausgefallene Dekoration auf den verschiedenen Bühnen und auf dem gesamten Gelände in Göhlen freuen.

