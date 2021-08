Rasanter Fahrsport in Blievenstorf : Gespannfahrer geben in der Lewitz wieder Gas

Die Fahrsporttradition in Blievenstorf lebt. Was Anfang der 1970er-Jahre begann, findet bis in die Gegenwart seine Fortsetzung. Am Wochenende lädt der Lewitzer Fahr- und Reitverein zu seinem 23. Turnier ein.

Blievenstorf | Große Namen, darunter Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften, sind in den zurückliegenden Jahren auf dem Fahrplatz Blievenstorf in der Lewitz an den Start gegangen. In diesem Jahr kommen die Gespanne aus sechs Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommern ist mit 19 Gespannen vertreten. Die Ausschreibung enthält fünf kombinierte Prüfungen, alle in der m...

