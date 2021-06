Nach Corona-Zwangspause : Regionalmuseum „Hans Joachim Bötefür“ in Kaliß öffnet wieder

Coronabedingt musste das Museumsteam pausieren. Jetzt können Besucher wieder die Geschichte des Ortes Neu Kaliß in Verbindung mit der Geschichte der Feinpapierherstellung in der Papierfabrik kennenlernen.

Kaliß | Die Türen des Regionalmuseums „Hans Joachim Bötefür“ stehen endlich wieder offen. „Wir freuen uns, die Besucher wieder in unseren Ausstellungsräumen willkommen heißen zu können“, betont Mitarbeiterin Karin Koch. Im Museum lernen die Gäste die Geschichte des Ortes Neu Kaliß in Verbindung mit der Geschichte der Feinpapierherstellung in der Papierfabrik ...

