Repair Café in Ludwigslust : Jans Heinrichs Kampf gegen das Wegwerfen

Weltweite Initiative bietet nun auch in der Schlossstraße 30 die Möglichkeit an, alle möglichen Dinge von kundigen Privat­leuten reparieren zu lassen oder sich bei der Reparatur Hilfe zu holen.

Ludwigslust | Hierzulande werfen wir immer noch Unmengen weg. Auch Gegenstände, an denen nicht viel kaputt ist und die nach einer einfachen Reparatur problemlos wieder verwendet werden könnten. „Das Reparieren ist bei vielen von uns in den letzten 30 Jahren leider in Vergessenheit geraten. Besonders Jüngere haben oft keine Ahnung mehr, wie sie das anpacken sollen. ...

