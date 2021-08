Sammlerglück in Grabow : Engelbert Ritschel nennt 1700 Filmhefte sein Eigen

Stolz ist der 81-Jährige auf den Schatz aus Papier – Programmseiten aus den Kino-Anfängen seit 1952

Grabow | Jüngere Kinobesucher wissen heute kaum noch, was Filmprogramme sind. Für den pensionierten Gärtner Engelbert Ritschel sind diese Zeugen einer vergangenen Lichtspielkultur alles, was sein Sammlerherz begehrt. Der gebürtige Sudetendeutsche besitzt über 1700 dieser Druckwerke. „Je älter die Hefte sind, um so wertvoller und teurer sind sie“, erklärt der 8...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.