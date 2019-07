Schöne Nachrichten aus Nostorf : Feuerwehr angetreten zur Hochzeit

Erfreulicher Einsatz für die Feuerwehr in Nostorf.

von SVZ

17. Juli 2019, 20:00 Uhr

Zu einem erfreulichen Einsatz kam es zuletzt für die Feuerwehr in Nostorf. In der evangelischen Kirche erneuerte Oberfeuerwehrmann Christoph Krüger in Form einer freien Trauung sein Ehegelöbnis.

Genau ein Jahr zuvor hatte Krüger seine Frau Marleen standesamtlich geheiratet. Christoph Krüger ist seit 17 Jahren Mitglied der Feuerwehr und mittlerweile auch Vorsitzender des Fördervereins.