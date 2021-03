Schule An der Bleiche : Der Erweiterungsbau kann starten

Grünes Licht vom Ministerium für den Baustart für geplante Erweiterung. Bis zur Fertigstellung wird es noch dauern.

Ludwigslust | Der Raum fürs Töpfern und textile Gestalten muss derzeit als Klassenzimmer genutzt werden. Fachräume gibt es im Grunde nicht, ein Lehrerzimmer auch nicht. „Räumlich sind wir eingeschränkt“, sagt Schulleiterin Katrin Peter von der Schule An der Bleiche. Doch jetzt ist Besserung in Sicht. Und das früher als erwartet. Der geplante Erweiterungsbau an d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.