Seltene Berufe in Ludwigslust : Ann-Kathrin Mielke ist für Jugend von London nach Ludwigslust gewechselt

Siebenkämpferin Ann-Kathrin Mielke ist Vereinsberaterin für die Sportjugend beim Kreissportbund und bietet am 8. und 9. Oktober einen kostenfreien Juniortrainer-Workshop in Balow an

Ludwigslust | Vielen Vereinen fällt es im Alltag sicher schwer, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Oft fehlt der richtige Ansatz, wie man sich diesen Neuerungen oder Impulsen nähert. Hier möchte der Kreissportbund helfend ansetzen. „Ich begleite bei der Umsetzung von Projekten. Dabei werden keine fertigen Lösungen präsentiert, sondern anhand erster Ideen Ziel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.