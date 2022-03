Solidarität in Neustadt-Glewe : Schüler packen 24 Päckchen für Flüchtlingskinder aus der Ukraine

Als Willkommensgruß haben Grundschüler aus Neustadt-Glewe 24 Päckchen für ukrainische Flüchtlingskinder gepackt, die neben Spielzeug, Malsachen und Süßes auch Grußbotschaften enthalten.

Neustadt-Glewe | Auch Schulkinder blicken besorgt in die Ukraine, manchmal fließen Tränen. Aber viele wollen jetzt etwas tun. Der Krieg schockiert auch die Mädchen und Jungen der Goethe-Grundschule in Neustadt-Glewe. Sie sind verunsichert und haben viele Fragen. Lesen Sie auch: Neustadt-Glewe will Flüchtlingen aus der Ukraine helfen „Wir reden mit ihnen über das...

