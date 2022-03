Bauarbeiten abgeschlossen : Stadtwerke Ludwigslust-Grabow sichern Trinkwasserversorgung

Knapp drei Jahre hat es gedauert. Rund drei Millionen Euro investierten die Stadtwerke in einen neuen Trinkwasserbehälter mit zwei runden Wasserkammern.

Ludwigslust | Nun war es endlich soweit. Feierlich wurde ein neuer Reinwasserbehälter der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow eingeweiht. Aber nicht nur deswegen versammelten sich die Gäste auf dem Gelände Am Wasserwerk in Ludwigslust. Sondern, weil sie das Gesamtergebnis sehen wollten, das in den vergangenen zehn Jahren während des laufenden Betriebes entstanden ist. Un...

