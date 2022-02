Stammzellen gespendet : Stefan Meyer aus Schlesin rettet einem Franzosen das Leben

Anderen zu helfen, ist für den Kraftfahrer und Feuerwehrmann selbstverständlich. Doch diese Aktion war doch etwas Besonderes.

Schlesin | Gut acht Jahre ist es her, dass sich Stefan Meyer als Stammzellspender registrieren ließ. Bei einer Typisierungsaktion für Luis in Ludwigslust. Dass seine Hilfe eines Tages wirklich gebraucht werden könnte, dachte er eigentlich nicht. Und auch mit der Krankheit hatte er sich damals noch nicht beschäftigt. „Ich wusste nur, dass da ein kleiner Mensch Hi...

