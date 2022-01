Sternsinger in Ludwigslust : Mit Weihwasser und Kreide Wohnungen und Häuser selber segnen

Kleine Könige singen wieder in Ludwigslust und bringen den Segensspruch an die Türen. Bei manchen Familien kommt der Segensspruch aber in den Postkasten.

Ludwigslust | Sie ziehen von Haus zu Haus, singen Lieder und sammeln Spenden – die Sternsinger. Laut Tradition bringen sie den Segen zu den Familien. Auch im Januar dieses Jahres laufen die heiligen drei Könige durch Ludwigslust. An manchen Türen segnen sie. An anderen verteilen sie Segenssprüche und Weihwasser, damit die Familien selbst segnen können. Das liege...

