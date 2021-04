Weißstorch in Dambeck : Storch ist heimgekehrt

Meister Adebar ist aus dem Winterquartier zurückgekehrt. Er richtet an der Feuerwehr das Nest für den Nachwuchs her.

Dambeck | Ungeachtet von Kälte und nächtlichem Frost hat in Mecklenburg-Vorpommern die Rückkehr der Weißstörche aus dem Süden begonnen. So auch unlängst im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Wie in den Vorjahren hat ein Storch sein Nest in Dambeck an der Feuerwehr bereits besetzt und ist dabei, den gewaltigen Horst auszubessern. Während er auf das Weibchen wartet, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.