Ludwigslust : Streit um das Fassadengrün dauert an

Ludwigsluster Bürgermeister hätte sich bei diesem Thema einen anderen Umgang mit den Bürgern gewünscht. Naturschutzbund Nabu fordert einen Stopp der Maßnahmen.

Ludwigslust | Die Diskussion um das Fassadengrün in der Schlossstraße in Ludwigslust verfolgt Reinhard Heißner aufmerksam. Der historisch interessierte Ludwigsluster hofft, dass da noch nicht das letzte Worte gesprochen ist. „Es ist eine Schande, was mit der Begrünung geschehen soll“, sagt Heißner mit Blick auf die Forderung der Denkmalschutzbehörde an mehrere Haus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.