Zweckverbands-Geschäftsführer : Arbeitsgericht weist Klage von Stefan Lange ab

Mit der Klage gegen seine Kündigung als Geschäftsführer des ZkWAL in Ludwigslust ist Stefan Lange in erster Instanz gescheitert. Das Arbeitsgericht Schwerin hat sie am Dienstag abgewiesen.

Ludwigslust | Ab 1. Januar 2022 ist Stefan Lange nicht mehr Geschäftsführer des Zweckverbandes ZkWAL. Das Arbeitsgericht Schwerin hat seine Klage gegen die betriebsbedingte Kündigung abgewiesen. Am Dienstagnachmittag wurde das Urteil verkündet. Ob das allerdings das allerletzte Wort in dem lange schwelenden Streit ist, der im Mai 2020 mit einer verhaltensbedingten ...

