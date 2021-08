Rundum versorgt in Prislich : Auch zu Corona-Zeiten in die Tagespflege

Die Gruppen in der Einrichtung in Prislich sind pandemiebedingt zwar kleiner, doch Vize-Chefin Kathleen Weltzin und das Team versorgen die Gäste weiterhin. Morgens werden sie zu Hause abgeholt, nachmittags geht es zurück.

Prislich | Zu Hause alt werden, wer wünscht sich das nicht? Die Tagespflege in Prislich macht es möglich: Tagsüber in der betreuten Pflege, nachts und an den Wochenenden in den heimischen vier Wänden. „Ich komme schon seit zwei Jahren her, weil mein Sohn arbeiten geht“, berichtet Inge Mattfeld aus Kremmin. Sonst wäre sie tagsüber allein und das wolle sie nicht, ...

