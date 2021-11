Kummer : Tattoo-Studios gehen die Farben aus

Neue EU-Regeln für Gesundheitsschutz verbieten bestimmte Chemikalien. Betroffen ist auch das Tattoo Haus Atelier in Kummer

Kummer | Die Tattoo-Szene ist in Aufruhr. Im Januar 2022 treten neue Vorschriften in Kraft, die das Aus für einige Farben bedeuten. Die Basis der Regularien sind Änderungen in der sogenannten Reach-Chemikalien-Verordnung. Stoffe oder Stoffgemische, die einen vorgegebenen Grenzwert der Konzentration bestimmter Chemikalien überschreiten, dürfen nicht mehr verwen...

