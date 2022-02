„To Hus“-Kinderhaus in Neu Kaliß : Ferienfahrt mit vielen spannenden Erlebnissen

Abwechslungsreiche Tage verbrachten die jungen Bewohner des „To Hus“-Kinderhauses Neu Kaliß in Krakow am See. Für die Reise hatte sich ein Unternehmen engagiert.

Neu Kaliß | Lagerfeuer, shoppen und viel Spaß. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.