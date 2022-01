Stadthalle Ludwigslust : Veranstaltungsabsage Dr. Mark Benecke in Ludwigslust

Auftritt von Dr. Mark Benecke in Ludwigslust fällt aus.

Ludwigslust | Die Veranstaltung mit Dr. Mark Benecke am 30. Januar in der Stadthalle Ludwigslust ist ersatzlos abgesagt worden. Als Begründung nannte der Veranstalter am Freitag die aktuelle Corona-Lage. Bereits erworbene Karten können am Kaufort zurückgegeben werden. ...

