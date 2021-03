Selfie vom Kran : Der höchste Arbeitsplatz von Ludwigslust

Vier Baukräne bestimmen das Stadtbild. Der höchste ist höher als 30 Meter und wird meist vom Boden aus gesteuert.

Ludwigslust | Bitte lächeln. Für ein Foto vom höchsten Arbeitsplatz in Ludwigslust ist Ahmed Waib für uns auf den Kran in der Suhrlandtstraße geklettert. Drei Minuten hat es gedauert, bis der Bauarbeiter über die Stufen im Inneren des Kranturmes die Spitze erreicht hat. „Kalt ist es da oben“, sagt Waib. „Kalt und windig.“ Er könnte ja in die windgeschützte Kabin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.