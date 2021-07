Neustadt-Glewe und Kummer : Volker Timm zeigt Airbrush-Kunst in der Galerie von Thomas Lehnigk

In der Produzentengalerie in Kummer zeigt der Parchimer Künstler seine Bilder. Am 14. und 15. August bei der „Kultur on Tour“ auf der Burg Neustadt-Glewe arbeitet er vor Publikum.

Neustadt-Glewe/Kummer | Mit Airbrush-Technik kann man fotorealistische Bilder schaffen. Wer das bezweifelt, sollte sich mal genauestens die Porträts von Volker Timm anschauen. Der 61-Jährige arbeitet mit Luft und Farbe ganz exakt. „Schon als Kind habe ich immer viel gemalt. Ich glaube, da war ich gerade mal fünf Jahre alt“, erzählt der gebürtige Parchimer. Sein Vater habe ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.