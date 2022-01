Termin : Vortrag „Die Wunderwelt der Flechten“ im Ludwigsluster Natureum

Einige Flechtenarten hatten einen wirtschaftlichen Nutzen, wie in der Medizin, Parfümindustrie, zum Färben von Wolle und Modelleisenbahnbäumchen.

Ludwigslust | Spaziergänger können ihnen überall begegnen: Selbst im Stadtgebiet in Parks, in Gärten an Bäumen, Sträuchern, auf Gehwegen, Parkplätzen oder an Bordsteinen wachsen Flechten. Deswegen widmet sich Referent Bernd-Udo Heckendorf in seinem Vortrag „Die Wunderwelt der Flechten“ am Dienstag, dem 15. Februar, im Natureum am Schloss Ludwigslust den Lebensgemei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.