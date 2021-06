Waldbrand : Feuerwehr beendet den Einsatz bei Wöbbelin

Das munitionsbelastete Waldgebiet, in dem am Freitag ein Feuer ausgebrochen war, konnte am Montagabend an die Landesforst übergeben werden. Die Feuerwehren rückten ab.

Wöbbelin | Der Feuerwehreinsatz an einem munitionsbelasteten Waldstück bei Wöbbelin ist beendet. „Wir haben die Einsatzstelle an die Landesforst übergeben“, sagte Kreiswehrführer Uwe Pulss am Montagabend nach der Lagebesprechung. „Mit den Wöbbelin-Dreenkrögenern ist jetzt auch die letzte Feuerwehr abgerückt.“ Den Brandort werden die Mitarbeiter der Landesfors...

