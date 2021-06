Waldbrand bei Wöbbelin : Flammen noch immer nicht gelöscht, A14 weiter gesperrt

Der Wind hatte in der Nacht zu Sonntag dafür gesorgt, dass Glutnester immer wieder aufflammten. Die Chancen auf die Freigabe der A14 standen am frühen Sonntagabend noch schlecht.

Wöbbelin | Der Waldbrand auf einer munitionsbelasteten Fläche in der Nähe von Wöbbelin ist auch zwei Tage nach Ausbruch nicht gelöscht. Aber die große Gefahr scheint gebannt. „Die Feuerwehrkameraden haben gut gearbeitet, so dass es gelungen ist, sicherzustellen, dass das Feuer nirgendwo aus dem Gebiet herauslaufen kann“, sagte Einsatzleiter Uwe Pulss am Sonntagab...

