Ludwigslust-Parchim : Weihnachtsmarkt in Hohen Woos abgesagt

Coronabedingt wird es weder regionales Handwerk noch Glühweinzauber geben.

Hohen Woos | Es hätte losgehen können und nun wird doch nichts aus dem Adventszauber in Hohen Woos am 27. und 28. November. Die Veranstalter haben jetzt den Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt. Die steigenden Infektionszahlen und die damit verbundenen Auflagen lassen das Projekt in diesem Jahr scheitern. Ebenfalls jetzt abgesagt wurde der Weihnachtsmarkt auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.