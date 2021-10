Wohnen im Ludwigsluster Ortsteil Kummer : Stadt prüft Schaffung von Bauland

Wer im Ludwigsluster Ortsteil ein Baugrundstück sucht, hat derzeit schlechte Karten. Das könnte sich aber demnächst ändern.

Kummer | In Kummer könnten demnächst weitere Bauplätze für Eigenheime entstehen. Die Stadt denkt über die Ausweisung entsprechender Flächen in diesem Ortsteil nach. „Wir wollen schauen, ob wir die Aufstellung des benötigten Bebauungsplans in die nächsten Haushaltsplanperiode aufnehmen können“, sagte Bürgermeister Reinhard Mach. Das wären – sofern die Stadt bei...

