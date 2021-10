Wohnprojekt für Minimalisten : Investor plant Tiny-House-Siedlung in Tewswoos

Die winzigen Tiny-Häuser erleben in Großstädten ein steigendes Interesse. Jetzt gibt es aber ein Projekt auf dem platten Land.

Tewswoos | Billiger. Platzsparend. Ressourcenschonend. Gut für die persönliche CO2-Bilanz. Tiny Houses haben einige Vorteile, und das Interesse an den winzigen Häusern mit 30 oder 40 Quadratmetern steigt. Für gewöhnlich allerdings in Großstädten mit Platzmangel. Doch jetzt will ein Investor in Tewswoos eine ganze Tiny-House-Siedlung schaffen. Mit knapp 20 Wohnhä...

