Unfall in Neustadt-Glewe : Polizeiauto prallt gegen Hausecke

Am Dienstag kam es zur Vollsperrung in der Breitscheidstraße. Ein Streifenwagen der Polizei war verunfallt.

Neustadt-Glewe | Der Streifenwagen gleicht einem Totalschaden, zwei Polizisten liegen schwer verletzt im Krankenhaus. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr in der Breitscheidstraße in Neustadt-Glewe ereignet hat. Aus bislang noch un...

