Amt in Neustadt-Glewe : Zwei Kandidaten treten bei Bürgermeisterwahl 2022 an

Der Wahlausschuss von Neustadt-Glewe hat beide Vorschläge für die Bürgermeisterwahl im Mai zugelassen. Doreen Radelow und Steffen Klieme kämpfen um das Amt.

Neustadt-Glewe | Zwei Kandidaten gehen in das Rennen um das Bürgermeisteramt in Neustadt-Glewe. Steffen Klieme, der von der CDU nominiert wurde, fordert Amtsinhaberin Doreen Radelow (SPD) heraus. Beide Vorschläge für die Wahl am 8. Mai sind auf der Sitzung des Gemeindewahlausschusses jetzt bestätigt worden. Auch Die Linke unterstützt Doreen Radelow Doreen Radelo...

