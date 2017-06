Ludwigslust : Als Räuber Mattis auf der Bühne

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Ich fühle mich ganz stark, weil ich gut vorbereitet bin.“ Katy steht mit ihren Klassenkameraden von der 5 a auf der Bühne im Zebef und wartet. Vor der Tür ist schon das Publikum zu hören – Mädchen und Jungen der vierten, fünften und sechsten Klassen und einer achten Klasse der Ludwigsluster Pestalozzi-Schule, aber auch Eltern, Lehrer und andere Gäste. „Aber ein bisschen aufgeregt bin ich doch“, gesteht die Elfjährige ein.

Minuten später ist von Aufregung nichts mehr zu spüren. Katy schreit, wirft Teller und Becher um sich. Räuberhauptmann Mattis, den sie auf der Bühne verkörpert, ist stinksauer. Und das bekommt das Publikum, das auf Stühlen und Kissen Platz genommen hat, dank Katys schauspielerischer Kunst deutlich zu spüren. Auch die anderen Darsteller – Lea, Amy, Sarah, Don, Francesko, Marc, Florian und Kimi – sind gut vorbereitet. Ihre zum Teil sehr langen Textpassagen sitzen, sie arbeiten mit Mimik und Gestik und achten darauf, auch in Richtung Zuschauer zu blicken.

Monatelang hatten sich die Fünftklässler gemeinsam mit ihrer Lehrerin Daniela Olsen und Dirk Köhn vom Zebef auf die Aufführung vorbereitet. „Sie haben sich beim Leseprojekt selbst die Geschichte von ,Ronja Räubertochter’ ausgesucht, sie haben die Requisiten und das Bühnenbild selbst gemalt und gebastelt, und sie haben viel geprobt“, sagt Schulsozialarbeiterin Angelika Ebert. „Dieses Projekt fördert die soziale Kompetenz der Schüler und bietet ihnen Gelegenheit, sich auszuprobieren und auch die eigenen Grenzen auszuloten.“ Der Zusammenhalt und das Miteinander in der Klasse sei ganz anders geworden. Das kann Daniela Olsen nur bestätigen. „So ein Theaterstück bekommt man nur hin, wenn man miteinander arbeitet und füreinander da ist“, sagt die Klassenlehrerin. „Das Sozialverhalten hat sich verbessert, und die Schüler gehen auch in anderen Situationen mehr aufeinander zu.“

Die Arbeit am Theaterstück sei nach Aussage von Dirk Köhn auch ein Lernprozess gewesen. „Die Schüler haben der bekannten Geschichte eine neue Gestalt gegeben“, so der Zebef-Mitarbeiter. „Sie haben Ideen entwickelt, verworfen und sehr viel Zeit investiert, um das Stück zu einer runden Sache zu machen.“ Das kam auch bei den Mitschülern gut an. Immer wieder lachten sie über die Dialoge von Ronja, Mattis, Borka, dessen Sohn Birk oder Glatzen-Per auf der Bühne oder über einzelne Requisiten wie den riesigen Stoff-Fisch. Und am Ende gab es den verdienten Beifall für die jugendlichen Schauspieler.





von Kathrin Neumann

erstellt am 29.Jun.2017 | 07:00 Uhr