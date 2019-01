Copernicus-Kreis Ludwigslust : Alte Postkarten zeigen den Krieg

von Onlineredaktion SVZ

11. Januar 2019, 05:00 Uhr

Zu einer Veranstaltung zum Thema „1914 – 1918: Der 1. Weltkrieg im Spiegel eines Rostocker Postkartenalbums“ lädt der Copernicus-Kreis Ludwigslust am Donnerstag, dem 31. Januar, um 19.30 Uhr in das katholische Gemeindehaus, Schlossfreiheit 9, in Ludwigslust ein. Referent ist German Schwarz aus Teterow.

In Familienbesitz hat sich ein Album erhalten, in dem 92 Postkarten archiviert wurden, die der Rostocker Wehrmann Friedrich Lehmkuhl aus dem 1. Weltkrieg schrieb.

Anhand der Karten folgt der Vortrag dem Rostocker und seinem Reserve Infanterie Regiment Nr. 214 durch die Jahre des Krieges. Was erzählen die Motive der versandten Karten? Was wird in die Heimat berichtet?

Der Erste Weltkrieg wird das Sterben zwischen 1914 und 1918, diese Apokalypse der industrialisierten Massengesellschaft, der Untergang des alten Europa genannt. Es war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts.