Grabow : Altes Haus bald Ort zum Wohlfühlen

von Michael Seifert

erstellt am 21.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Die Stuckornamente am Eingang des Hauses Kirchstraße 12/13 in der Grabower Innenstadt sind für den Betrachter ein besonderer Blickfang. Bald könnte nicht nur der Eingangsbereich, sondern auch der gesamte Gebäudekomplex in neuem Glanz erstrahlen, denn es gibt konkrete Vorstellungen über die Zukunft des Hauses. Bei einem Vor-Ort-Termin mit der SVZ stellten Simone Henning, Leiterin der Tagespflege in der Binnung, und der Grabower Bürgermeister Stefan Sternberg ein besonderes Vorhaben im Detail vor, das diesem seit längerem leerstehenden Haus wieder neues Leben einhauchen soll.

Stefan Sternberg: „Gemeinsam wollen wir mit dem Gebäude Kirchenstraße 12/13 ein städtebauliches Projekt anpacken und wir sind da schon weit in der Vorplanung“, war vom Bürgermeister zu hören. „Innerhalb des Projektes Grabow 2020 zur innerstädtischen Gestaltung und ausgehend von den Ergebnissen der Demografiewerkstatt Kommunen wollen wir älteren Menschen ein Zuhause geben, wollen sie in unserer Mitte haben. Aus diesen Überlegungen heraus sind wir gemeinsam zu dieser Idee gekommen. Simone Henning sucht eine Räumlichkeit für ein Wohnprojekt in der Grabower Innenstadt und so kamen wir auf diesen Altbau. Vor gut einem dreiviertel Jahr haben wir mit Kerstin Jenzen, die bei uns für Stadtsanierung zuständig ist, zusammengesessen und ein handfestes Projekt erarbeitet.“ Das Haus Kirchenstraße 12/13 gehört der Stadt und befindet sich im Programm der Städtebausanierung. Zum Gebäudekomplex gehören Hof und Hinterhaus. „Wir wollen hier elf Ein-Raum-Wohnungen als Wohneinheiten schaffen. Als Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen, damit diese bei uns in der Stadt bleiben können“, umreißt die Tagespflege-Inhaberin Simone Henning die anspruchsvolle Aufgabe.



Ältere am Alltagsleben teilhaben lassen





„Die älteren und pflegebedürftigen Menschen sollen da sein, wo etwas los ist, wir wollen die Menschen am Alltagsleben teilhaben lassen. Dabei soll es sich um eine ambulante Wohnform mit dauerhafter Präsenz von Mitarbeitern unseres Pflegedienstes handeln“, so die 47-Jährige, die im Juli vor zwei Jahren in der Binnung ihre Tagespflege eröffnete und seit Mai dieses Jahres eine ambulante Pflege anbietet. „Unten im Gebäude wird es einen Gemeinschaftsbereich geben mit Küche und großem Wohnraum“, wirft Simone Henning schon mal einen Blick in die Zukunft. „Neben Geschäftsansiedlungen und dem Ausbau des Servicebereiches rund um den Marktplatz sehen wir in diesem neuen Vorhaben einen weiteren Baustein in der Entwicklung, Grabow noch attraktiver und lebenswerter zu machen“, erklärt Stefan Sternberg. „Wir werden das Gebäude komplett sanieren, mit Simone Henning haben wir als Stadt schon einen Vormietvertrag abgeschlossen.“

Das Haus ist bereits entkernt, im nächsten Jahr soll es dann mit den Arbeiten losgehen. Realistisches Ziel der Eröffnung könnte im Herbst 2019 sein.

„Als wir uns mit Kerstin Jenzen und der Planerin Annett Ohm vor Ort umsahen, da entwickelten beide schon viele Ideen für die Gestaltung des Gebäudes unter dem Aspekt der Barrierefreiheit. Die Bewohner sollen das ganz besondere Flair dieses alten Hauses erleben. Jede Wohnung ist anders, ganz individuell mit Wohn- und Schlafzimmer kombiniert“, so die Leiterin der Tagespflege. Und Stefan Sternberg ergänzt: „Der Bedarf ist da, es gibt keine freien Kapazitäten mehr in den Pflegeheimen. Es ist ein Schritt gegen die Vereinsamung. Unsere Idee ist es, die Leute da wohnen und betreuen zu lassen, wo sie sich wohlfühlen. Leute, die 50 oder 60 Jahre hier in Grabow gelebt haben, sollen dann hier auch in Würde bleiben.“