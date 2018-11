Vortrag in Neu Kaliss : Ausflug in das Land mit den höchsten Bergen der Welt

von Andreas Münchow

06. November 2018, 09:45 Uhr

In ein Land kleiner beschaulicher Bergdörfer und von Überbevölkerung geprägter Großstädte führt ein Reisebericht über Nepal am 15. November in der Bücherstube in Neu Kaliß, Alter Postweg 90. Die Besucher bekommen einen touristischen Einblick in das schmale Land zwischen Indien und China.

Andrea Führer wagte im Oktober 2017 mit einem Reiseunternehmen die 25-tägige Trekkingtour „Annapurna-Umrundung“ im Himalaya und kehrte mit vielen Eindrücken zurück.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr.