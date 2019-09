Prislich : Auto prallt auf Fahrzeug am Straßenrand

Der seitliche Aufprall war so heftig, das die komplette Hinterradaufhängung des stehenden Wagens herausgerissen wurde.

Avatar_prignitzer von dref

10. September 2019, 15:54 Uhr

Ein Auto prallte am Dienstagmittag zwischen Kolbow und Prislich von hinten auf ein Fahrzeug, dass auf dem Standstreifen abgestellt war. Der seitliche Aufprall war so heftig, das die komplette Hinterradaufhängung des stehenden Wagens herausgerissen wurde. Der 88-jährige Fahrer des auffahrenden Autos wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Die Straße musste zeitweilig voll gesperrt werden.